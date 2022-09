I conflitti nel centrodestra e la sfida (impossibile?) a Bologna. Sgarbi scatenato (Di venerdì 23 settembre 2022) L’approccio dissacrante è proverbiale. E in questa convulsa campagna elettorale il suo apporto è stato spesso sagace, ironico e auto-ironico. Vittorio Sgarbi si appresta al duello felsineo contro Pier Ferdinando Casini per il quale lo sfidante aveva auspicato ironicamente, appunto, la carica di senatore a vita. Il critico d’arte, da uomo libero come si è sempre professato, le canta a destra e le suona a sinistra senza esclusione di colpi. Se non di scena. Nella sua intervista a Formiche.net Sgarbi parte da una considerazione sull’editoriale del Corriere in cui Galli della Loggia imputa ai programmi politici, l’assenza di risoluzioni sui temi legati alla scuola e alla cultura. Neanche il centrodestra, di cui lei è esponente, parla di scuola e cultura? Il centrodestra ha scelto di non avere il partito ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) L’approccio dissacrante è proverbiale. E in questa convulsa campagna elettorale il suo apporto è stato spesso sagace, ironico e auto-ironico. Vittoriosi appresta al duello felsineo contro Pier Ferdinando Casini per il quale lonte aveva auspicato ironicamente, appunto, la carica di senatore a vita. Il critico d’arte, da uomo libero come si è sempre professato, le canta a destra e le suona a sinistra senza esclusione di colpi. Se non di scena. Nella sua intervista a Formiche.netparte da una considerazione sull’editoriale del Corriere in cui Galli della Loggia imputa ai programmi politici, l’assenza di risoluzioni sui temi legati alla scuola e alla cultura. Neanche il, di cui lei è esponente, parla di scuola e cultura? Ilha scelto di non avere il partito ...

