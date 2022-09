I confini dell'amicizia tra Cina e Russia (Di venerdì 23 settembre 2022) Così come prima si argomentava che Pechino sostenesse concretamente l'invasione dell'Ucraina, ora si dice che abbia scaricato il Cremlino. Non è così, la posizione cinese è rimasta sempre (quasi) la stessa. Ma se c'è il rischio che Mosca perda, meglio fermarsi in tempo Leggi su wired (Di venerdì 23 settembre 2022) Così come prima si argomentava che Pechino sostenesse concretamente l'invasione'Ucraina, ora si dice che abbia scaricato il Cremlino. Non è così, la posizione cinese è rimasta sempre (quasi) la stessa. Ma se c'è il rischio che Mosca perda, meglio fermarsi in tempo

