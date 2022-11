I benefici dell’acqua per la salute

Leggi su distrettodelbenessere

(Di venerdì 23 settembre 2022) L’acqua è un elemento essenziale per la vita, e questo vale anche per una corretta alimentazione. L’acqua non solo ci aiuta a mantenerci idratati, ma può anche aiutare a prevenire alcune malattie. In questo articolo scopriremo quali sono ie perché dovresti assicurarti di bere molta acqua ogni giorno. L’acqua: un bene prezioso Il corpo umano è composto principalmente di acqua con una percentuale in media del 70% e anche una moderata disidratazione fino al 2% del peso corporeo può influire sulla funzione cognitiva e sulle prestazioni fisiche. Per questo è importante sostenere uno stile di vita basato su una buona idratazione, perché ciò che beviamo è importante quanto ciò che mangiamo. L’acqua è un nutriente essenziale per il nostro organismo, poiché partecipa a numerose funzioni vitali: Aiuta a regolare la temperatura ...