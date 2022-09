Hockey Prato, rese note date e sedi degli Europei del 2023: azzurre di scena a Mönchengladbach, azzurri a Dublino (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel 2023, nel mese di luglio e agosto, sono in programma gli Europei di Hockey che vedranno protagonisti la Nazionale italiana sia maschile che femminile in date e sedi differenti, rese note dalla Federazione Europea di Hockey insieme alle Nazionali avversarie degli azzurri e delle azzurre. La Nazionale maschile sarà di scena a Dublino dal 23 al 29 luglio nell’Europeo di Pool B, e dovrà vedersela con i padroni di casa dell’Irlanda, Repubblica Ceca, Scozia, Ucraina, Portogallo, Turchia e infine Svizzera. Boxe: Michael Magnesi alla difesa del Mondiale IBO superpiuma più difficile contro Anthony Cacace D’altro canto, la Nazionale Italiana femminile sarà invece ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Nel, nel mese di luglio e agosto, sono in programma glidiche vedranno protagonisti la Nazionale italiana sia maschile che femminile indifferenti,dalla Federazione Europea diinsieme alle Nazionali avversariee delle. La Nazionale maschile sarà didal 23 al 29 luglio nell’Europeo di Pool B, e dovrà vedersela con i padroni di casa dell’Irlanda, Repubblica Ceca, Scozia, Ucraina, Portogallo, Turchia e infine Svizzera. Boxe: Michael Magnesi alla difesa del Mondiale IBO superpiuma più difficile contro Anthony Cacace D’altro canto, la Nazionale Italiana femminile sarà invece ...

