“Ho ucciso mia figlia” | le parole intercettate del padre di Saman

Saman Abbas, la 18enne pachistana che si era opposta a un matrimonio combinato impostole dalla famiglia, scompariva nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. In un primo momento la paternità del delitto era stata attribuita allo zio, Hasnanin Danish, ma agli atti del processo previsto per febbraio 2023 a carico dei familiari della vittima, c'è una chiamata in cui il padre, Shabbar Abbas, confessava di avere ucciso la figlia.

