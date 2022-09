“Ho ucciso mia figlia”: l’agghiacciante intercettazione del padre di Saman Abbas (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set – Un’ultima sconvolgente intercettazione ci fa ascoltare il padre di Saman Abbas che confessa il suo omicidio, come riporta Tgcom24. Il padre di Saman: “Ho ucciso mia figlia” I fatti risalgono a poco più di un mese dalla scomparsa della ragazza, avvenuta il 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. In un audio intercettato, il padre di Saman confessa il delitto, chiamando un parente in Italia. Shabbar Abbas, l’8 giugno 2021, diceva chiaramente: “Ho ucciso mia figlia”. Questo, successivamente alla fuga in Pakistan, che ha scatenato la successiva “caccia ai genitori”. La conversazione è agli atti del processo, in programma nel febbraio del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set – Un’ultima sconvolgenteci fa ascoltare ildiche confessa il suo omicidio, come riporta Tgcom24. Ildi: “Homia” I fatti risalgono a poco più di un mese dalla scomparsa della ragazza, avvenuta il 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. In un audio intercettato, ildiconfessa il delitto, chiamando un parente in Italia. Shabbar, l’8 giugno 2021, diceva chiaramente: “Homia”. Questo, successivamente alla fuga in Pakistan, che ha scatenato la successiva “caccia ai genitori”. La conversazione è agli atti del processo, in programma nel febbraio del ...

