“Ho ucciso mia figlia, ecco perché”. L'intercettazione del padre di Saman è raggelante (Di venerdì 23 settembre 2022) Nuova svolta sul caso di Saman Abbas. Era già in Pakistan con la moglie, ma parlando al telefono con un parente avrebbe ammesso di aver ucciso la figlia Saman per tutelare la «dignità» e l'«onore» della famiglia. È quanto emerge dalle indagini della procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci, sulla morte della 18enne che abitava a a Novellara, ma che dalla notte del 30 aprile non aveva fatto più avere notizie di sé. Dopo poco più di un mese, l'8 giugno 2021, il padre parlando con un parente avrebbe ammesso la responsabilità dell'omicidio. «Ho ucciso mia figlia», avrebbe detto l'uomo spiegando che la decisione dolorosa di portare a termine quel gesto così estremo era stata condivisa dagli altri parenti. E che si era resa necessaria per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Nuova svolta sul caso diAbbas. Era già in Pakistan con la moglie, ma parlando al telefono con un parente avrebbe ammesso di averlaper tutelare la «dignità» e l'«onore» della famiglia. È quanto emerge dalle indagini della procura di Reggio Emilia, guidata dal procuratore Calogero Gaetano Paci, sulla morte della 18enne che abitava a a Novellara, ma che dalla notte del 30 aprile non aveva fatto più avere notizie di sé. Dopo poco più di un mese, l'8 giugno 2021, ilparlando con un parente avrebbe ammesso la responsabilità dell'omicidio. «Homia», avrebbe detto l'uomo spiegando che la decisione dolorosa di portare a termine quel gesto così estremo era stata condivisa dagli altri parenti. E che si era resa necessaria per ...

matteosalvinimi : Contro estremismo e fanatismo islamico avremo tolleranza zero. Una preghiera per la povera Saman. - Agenzia_Ansa : Poco più di un mese dopo la scomparsa di Saman, il padre confessò il delitto durante una telefonata ad un parente i… - Corriere : Saman, il padre intercettato: «Ho ucciso mia figlia» - rolandoroccando : RT @matteosalvinimi: Contro estremismo e fanatismo islamico avremo tolleranza zero. Una preghiera per la povera Saman. - VedeleAngela : RT @LBasemi: Saman, il padre intercettato: 'ho ucciso mia figlia' Integrazione???????? -