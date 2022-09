"Ho ammazzato mia figlia". Saman, l'intercettazione-choc chiude il caso (Di venerdì 23 settembre 2022) Ogni sospetto, ora, è stato spazzato via. "Ho ucciso mia figlia": questo quanto detto al telefono dal padre di Saman Abbas, Shabbar Abbas, a un parente l'8 giugno del 2021. Il caso è quello della ragazza di 18 anni sparita nella notte del 30 aprile 2021 da Novellare. Procura e carabinieri di Reggio Emilia sono convinti sin dal principio della vicenda che sia stata uccisa perché "troppo occidentale" e perché rifiutava di sposare un cugino in patria". La conversazione, si apprende, è stata raccolta quando l'uomo era già fuggito in Pakistan e ora si trova agli atti del processo, che inizierà a febbraio, processo a carico dei familiari della vittima. Il processo inizierà il 10 febbraio 2023 a Reggio Emilia: alla sbarra tre familiari di Saman arrestati nei mesi scorsi all'estero, in Francia e Spagna. Si tratta dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Ogni sospetto, ora, è stato spazzato via. "Ho ucciso mia": questo quanto detto al telefono dal padre diAbbas, Shabbar Abbas, a un parente l'8 giugno del 2021. Ilè quello della ragazza di 18 anni sparita nella notte del 30 aprile 2021 da Novellare. Procura e carabinieri di Reggio Emilia sono convinti sin dal principio della vicenda che sia stata uccisa perché "troppo occidentale" e perché rifiutava di sposare un cugino in patria". La conversazione, si apprende, è stata raccolta quando l'uomo era già fuggito in Pakistan e ora si trova agli atti del processo, che inizierà a febbraio, processo a carico dei familiari della vittima. Il processo inizierà il 10 febbraio 2023 a Reggio Emilia: alla sbarra tre familiari diarrestati nei mesi scorsi all'estero, in Francia e Spagna. Si tratta dello ...

youneedtobeyou_ : @Salvato94501533 Charlie ha detto “se mia moglie mi avesse visto fare il casca morto con una figa vera, mi avrebbe… - AddoMik : @Arturo_Parisi È come mia nonna quando diceva che il figlio della vicina era tanto bravo..'si nonna ma sta in galer… - fstoppini : @Massi_Ghimenti La gente è pazza. La mia vicina di casa ammazza tutte le piante che le danno fastidio. Ha ammazzato… - actuallymasky : Spoiler ma quando ha ammazzato harry ho urlato fortissimo mamma mia girlboss la mia vita troppo bella cavolo che di… - adrianrobformen : Non hai ammazzato nessuno! Ma sei stata complice di due bambini che hanno finto. Ricordati mia cara Moglie e Mamma… -