"Ha toppato alla grande!": Elenoire Ferruzzi straziata dal dolore, riceve una risposta umiliante [VIDEO] (Di venerdì 23 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi è disperata: la risposta umiliante che ha ricevuto la rende triste e pensierosa, il GF Vip la fa soffrire. La concorrente del GF Vip, Elenoire Ferruzzi, è stata in assoluto quella che si è aperta di più da inizio reality. Il suo bisogno di comunicare e di far tv si sente, dobbiamo ammettere che sembra presentarsi come il personaggio perfetto per l'edizione di quest'anno. Con la sua spontaneità ha già dichiarato ancor prima di oltrepassare la stanza rossa di non sopportare per nulla l'opinionista Sonia Bruganelli, e con il suo stesso fare spontaneo e genuino ha invece dichiarato il suo amore per Luca Salatino. L'ex tronista, entusiasta di fare amicizia con i concorrenti, non ha dichiarato nulla sulla ...

