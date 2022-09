Guerra Russia-Ucraina, i soldati russi costringono a votare. Mosca: italiani tra gli osservatori del referendum. I media: dagli Usa moniti in privato allo zar sul nucleare (Di venerdì 23 settembre 2022) Inchiesta ufficiale Onu: «Violenze sessuali su vittime ucraine dai 4 agli 82 anni». Continua la fuga dei russi alla frontiera. Il patriarca Kirill esorta ad arruolarsi Leggi su lastampa (Di venerdì 23 settembre 2022) Inchiesta ufficiale Onu: «Violenze sessuali su vittime ucraine dai 4 agli 82 anni». Continua la fuga deialla frontiera. Il patriarca Kirill esorta ad arruolarsi

ladyonorato : Chi ha voluto che l’intera UE aprisse le ostilità contro la Russia, è e sarà responsabile di tutte le conseguenze c… - martaottaviani : Com’è quella storia del ‘#Putin ha il consenso del suo popolo?’ Lo ha detto un ex parlamentare, autore di ‘reportag… - gparagone : Noi non siamo in #guerra con nessuno, ma stiamo pagando il prezzo più caro. Noi non stiamo con #Putin; noi stiamo… - giadamessetti : I 3 motivi per cui Xi è preoccupato per la guerra in Ucraina (e il suo ministro vede l'omologo di Kiev) @guidosant - Betty36174919 : @Super_Stefy_ @Agenzia_Ansa C’è una guerra in Russia? -