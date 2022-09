Guerra in Ucraina e voto in Italia: scoppia il caso Berlusconi che giustifica Putin (Di venerdì 23 settembre 2022) Ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni politiche 2022. La Guerra in Ucraina e i rapporti dei politici nostrani con Putin al centro del dibattito. Silvio Berlusconi è nella bufera per le dichiarazioni esplicitamente filoPutiniane rese a Bruno Vespa alla trasmissione Porta a Porta del 22 settembre. Affermazioni che hanno avuto vasta eco anche al livello internazionale. Per Berlusconi, Putin sarebbe stato “spinto alla Guerra dal popolo e dal suo partito. È caduto in una situazione difficile e drammatica. Dico che è caduto perché si è trattata di una missione delle due repubbliche filorusse del Donbass che è andata a Mosca, ha parlato con tutti, con giornali, tv e ministri del partito; sono andati da lui in delegazione dicendo ‘Zelensky ha ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 settembre 2022) Ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni politiche 2022. Laine i rapporti dei politici nostrani conal centro del dibattito. Silvioè nella bufera per le dichiarazioni esplicitamente filoiane rese a Bruno Vespa alla trasmissione Porta a Porta del 22 settembre. Affermazioni che hanno avuto vasta eco anche al livello internazionale. Persarebbe stato “spinto alladal popolo e dal suo partito. È caduto in una situazione difficile e drammatica. Dico che è caduto perché si è trattata di una missione delle due repubbliche filorusse del Donbass che è andata a Mosca, ha parlato con tutti, con giornali, tv e ministri del partito; sono andati da lui in delegazione dicendo ‘Zelensky ha ...

