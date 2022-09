Guerra, de Magistris: Italia esca dalla Nato (Di venerdì 23 settembre 2022) “Per evitare che la situazione deflagri e peggiori ancora di più, in politica estera dobbiamo comportarci in modo molto diverso da quello che ha fatto il Governo. Se con Putin non si interviene con una mediazione, la situazione peggiora. E poi lo Stato deve intervenire su quello che è il surplus, cioè le bollette si devono pagare per quello che è giusto, non per quello che sono arrivate a costarci, anche a causa della speculazione. Il parametro è quello di prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Si sa qual è la fetta legata alla speculazione, quali sono gli extra profitti. Noi siamo perché progressivamente si esca dalla Nato“. A dirlo è Luigi De Magistris, leader di Unione Popolare ed ex Sindaco di Napoli, in un’intervista a “The Post Internazionale – TPI”. “Perché oggi – prosegue – noi Italiani siamo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) “Per evitare che la situazione deflagri e peggiori ancora di più, in politica estera dobbiamo comportarci in modo molto diverso da quello che ha fatto il Governo. Se con Putin non si interviene con una mediazione, la situazione peggiora. E poi lo Stato deve intervenire su quello che è il surplus, cioè le bollette si devono pagare per quello che è giusto, non per quello che sono arrivate a costarci, anche a causa della speculazione. Il parametro è quello di prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Si sa qual è la fetta legata alla speculazione, quali sono gli extra profitti. Noi siamo perché progressivamente si“. A dirlo è Luigi De, leader di Unione Popolare ed ex Sindaco di Napoli, in un’intervista a “The Post Internazionale – TPI”. “Perché oggi – prosegue – noini siamo ...

