Gualtieri | “Milano nostro riferimento per il rilancio di Roma”

Milano – "Milano è un gioiello, un nostro riferimento nel rilancio di Roma". Così il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri durante un incontro a Milano con il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. I due hanno partecipato alla prima mattina del festival "Verde e Blu" iniziato stamane a Palazzo Reale. Intervistati insieme sui temi della sfida ambientale, i sindaci delle due principali città italiana, nella vulgata e nella storia da sempre contrapposte, si spalleggiano mostrando complicità: "Il compito che si è assunto questo signore – esordisce Sala rivolgendosi all'omologo Romano – è veramente difficile, perciò merita la nostra attenzione e la nostra simpatia. Non è più il momento della rivalità tra queste città. L'Italia ...

