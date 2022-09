Gualtieri a Piazza del Popolo: 'Costruiamo l'Italia del futuro, il Paese è a un bivio' (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrosinistra ha chiuso la campagna elettorale a Roma, in Piazza del Popolo. Tanti gli esponenti di spicco presenti sul palco. Il primo a parlare, il sindaco della città Roberto Gualtieri. "... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022) Il centrosinistra ha chiuso la campagna elettorale a Roma, indel. Tanti gli esponenti di spicco presenti sul palco. Il primo a parlare, il sindaco della città Roberto. "...

Peppezappulla : RT @RiganteLeonardo: @EnricoLetta Che bello… finalmente l’Ama si farà viva oggi in questa piazza e spazzerà e pulirà… Ci vorrebbe un vostro… - globalistIT : - fisco24_info : Elezioni 2022, Pd in Piazza del Popolo a Roma: (Adnkronos) - Il sindaco della Capitale Gualtieri: 'Domenica l'Itali… - Angelo006100 : RT @RiganteLeonardo: @EnricoLetta Che bello… finalmente l’Ama si farà viva oggi in questa piazza e spazzerà e pulirà… Ci vorrebbe un vostro… - RiganteLeonardo : @EnricoLetta Che bello… finalmente l’Ama si farà viva oggi in questa piazza e spazzerà e pulirà… Ci vorrebbe un vos… -