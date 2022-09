Guai per Cristiano Ronaldo: accusato di condotta violenta per lo schiaffo al tifoso (Di venerdì 23 settembre 2022) Non è un buon periodo per Cristiano Ronaldo, dentro e fuori dal campo. Il portoghese è stato accusato di condotta violenta dalla Football Association per aver rotto il cellulare di un giovane tifoso dell’Everton durante la partita di Premier League. La conferma è arrivata direttamente dal Manchester United che riporta le dichiarazioni della FA. “Cristiano Ronaldo è stato accusato di violazione della FA Rule E3 per un incidente avvenuto dopo la partita di Premier League del Manchester United FC contro l’Everton FC sabato 9 aprile 2022. Si presume che la condotta dell’attaccante dopo il fischio finale sia stata impropria e/o violenta” si legge sul sito dello United. “Rileviamo l’annuncio della FA in ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Non è un buon periodo per, dentro e fuori dal campo. Il portoghese è statodidalla Football Association per aver rotto il cellulare di un giovanedell’Everton durante la partita di Premier League. La conferma è arrivata direttamente dal Manchester United che riporta le dichiarazioni della FA. “è statodi violazione della FA Rule E3 per un incidente avvenuto dopo la partita di Premier League del Manchester United FC contro l’Everton FC sabato 9 aprile 2022. Si presume che ladell’attaccante dopo il fischio finale sia stata impropria e/o” si legge sul sito dello United. “Rileviamo l’annuncio della FA in ...

forumJuventus : GdS: 'Pogba, ritorno da incubo, e non è finita: Mondiale a rischio. La scelta di non operarsi subito, la squadra ch… - stebellentani : questi sono dei barbari e pure di scarsissimo intelletto. detto ieri, ripeto oggi: ognuno voti chi vuole ma guai po… - RadioRossonera : Banche cinesi in pressing su #Zhang ???? - BowditchRoman : RT @coledoni: Vedo Conte ovunque in TV e mi domando.... Siamo veramente un paese strano... Abbiamo il coraggio di votare uno che, per le su… - CalcioWeb : Ancora problemi per #CristianoRonaldo: il portoghese accusato di condotta violenta -