Grumo Nevano, in un’azienda di abbigliamento 5 lavoratori in nero su 5 (Di venerdì 23 settembre 2022) Sanzionato per 40mila euro il titolare di un’azienda che si occupa di abbigliamento all’ingrosso, in cui l’intero personale presente al momento dei controlli è risultato composto da lavoratori in nero. In un’azienda che si occupa di abbigliamento all’ingrosso 5 lavoratori sono risultati in nero sui 5 presenti. Dei 5 erano in 3 a percepire anche Leggi su 2anews (Di venerdì 23 settembre 2022) Sanzionato per 40mila euro il titolare diche si occupa diall’ingrosso, in cui l’intero personale presente al momento dei controlli è risultato composto dain. Inche si occupa diall’ingrosso 5sono risultati insui 5 presenti. Dei 5 erano in 3 a percepire anche

massimo_san : RT @SkyTG24: Grumo Nevano, in azienda trovato intero personale in nero - SkyTG24 : Grumo Nevano, in azienda trovato intero personale in nero - VesuvioLive : Lavorano in nero e prendono il Reddito di Cittadinanza: 40mila euro di multa al titolare - whodfuckisraff : @f1ssata @pastaalpestho quella che doveva offendersi sei tu grumo nevanese ma come fai a vivere tranquilla pensando… - marcopelosi63 : #Ciclismo #FrancescoMoser #GrumoNevano Un mito del ciclismo mondiale era di casa a Grumo Nevano ?? -