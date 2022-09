Griezmann, il Barcellona apre allo sconto per la cessione: i dettagli (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Barcellona ha aperto allo sconto per la cessione di Antoine Griezmann all’Atletico: tutti i dettagli Come riferito da Mundo Deportivo, il Barcellona è disposto a tutto pur di liberarsi del fardello Griezmann. Il club blaugrana, anche se non ha avuto contatti diretti con l’Atletico, avrebbe infatti aperto alla possibilità di cedere il francese a 25 milioni, invece che ai 40 precedentemente fissati per il riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilha apertoper ladi Antoineall’Atletico: tutti iCome riferito da Mundo Deportivo, ilè disposto a tutto pur di liberarsi del fardello. Il club blaugrana, anche se non ha avuto contatti diretti con l’Atletico, avrebbe infatti aperto alla possibilità di cedere il francese a 25 milioni, invece che ai 40 precedentemente fissati per il riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

