Gravi carenze tecniche a bordo Fermo amministrativo per la Sea Watch 3

News_24it : LATINA – Punta il dito contro la Asl di Latina e contro la politica delle assunzioni dell'Azienda Sanitaria Locale… - lasiciliait : Gravi carenze igienico sanitarie: i carabinieri del Nas chiudono ristorante a Comiso - Andrea_Piras_ : RT @Andrea_Piras_: @AndreaOrlandosp Ministro, nel programma dite di voler fortemente investire nelle risorse umane del Ministero di Giustiz… - AnubisX90 : RT @AlessandraPSTG: @CIFARIPAM #idoneiCUFA @FunzPub Carenze occupazionali, gravi carenze nella PA. Inefficienza dei servizi che lo Stato o… - ERivetta : RT @maestrodistrada: I gonzi se le bevono e i media italiani continuano a non incalzarlo per non metterne a nudo le tante ( e gravi) carenz… -

La misura si è resa necessaria a seguito dell'accertamento diviolazioni in materi di igiene ... violando il "pacchetto igiene" introdotto con il Regolamento europeo 852/2004 (igienico ..."È urgente, poi " conclude il candidato Pd ", assumere medici per coprire ledi organico di ospedali e pronto soccorso . Va adeguato anche il numero di paramedici, nei confronti dei ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ..."Siamo nuovamente costretti a denunciare le precarie condizioni di lavoro negli uffici postali della Provincia di Crotone, conseguenza della ormai cronica carenza di personale, resa più grave non solo ...