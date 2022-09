Grande Italia e un gran gol, abbattuta l’Inghilterra (Di venerdì 23 settembre 2022) – E lunedì la partita con l’Ungheria – Tanti assenti, non solo Immobile, oggi a San Siro. Mancini ha messo insieme una squadra inventata con gli atleti rimastigli a disposizione. Ma quegli atleti, quelli che hanno giocato meno, quelli inseriti all’ultimo momento, e con Donnarumma sceso in campo sicuro di raccogliere una pioggia di fischi, una cosa importantissima l’avevano: la voglia di giocare, la voglia di battere un’avversaria considerata una delle più forti al mondo, la voglia di combattere senza mai arrendersi. E hanno vinto, hanno dominato l’Inghilterra dall’inizio alla fine. L’esperienza inglese s’è dovuta arrendere al coraggio, al cuore, all’anima degli Italiani. E il gol di Raspadori, che ne dite? Un capolavoro, un tiro preciso, vincente che ha spento la supposta superiorità di chi crede di aver inventato il calcio. Tutto nasce da Bonucci che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) – E lunedì la partita con l’Ungheria – Tanti assenti, non solo Immobile, oggi a San Siro. Mancini ha messo insieme una squadra inventata con gli atleti rimastigli a disposizione. Ma quegli atleti, quelli che hanno giocato meno, quelli inseriti all’ultimo momento, e con Donnarumma sceso in campo sicuro di raccogliere una pioggia di fischi, una cosa importantissima l’avevano: la voglia di giocare, la voglia di battere un’avversaria considerata una delle più forti al mondo, la voglia di combattere senza mai arrendersi. E hanno vinto, hanno dominatodall’inizio alla fine. L’esperienza inglese s’è dovuta arrendere al coraggio, al cuore, all’anima deglini. E il gol di Raspadori, che ne dite? Un capolavoro, un tiro preciso, vincente che ha spento la supposta superiorità di chi crede di aver inventato il calcio. Tutto nasce da Bonucci che ...

