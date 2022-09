Grande Fratello Vip, Sofia De Doná fa a pezzi Ginevra Lamborghini: "Gelosa di Elettra, la copiava" (Di venerdì 23 settembre 2022) L'influencer veneta, Sofia Giaele De Doná, tra i nuovi inquilini della Casa del Grande Fratello Vip, ha attaccato duramente Ginevra Lamborghini mettendo in luce la verità della sua lite con Elettra. Leggi su comingsoon (Di venerdì 23 settembre 2022) L'influencer veneta,Giaele De, tra i nuovi inquilini della Casa delVip, ha attaccato duramentemettendo in luce la verità della sua lite con

GrandeFratello : Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza de… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - xmmarti__ : BeReal mandala ora la notifica così posso fare vedere ai miei amici che non sto solo a guardare il grande fratello #GFvip - MikyS03 : @News_e_Promo Si parlava del grande Fratello e di patrizia Rossetti e praticamente il suo ex marito è un cameraman… - maiunajoy : Ho avuto la brillante idea di sintonizzare sul Grande Fratello Vip...e niente ho alternato 'chist chi cazz'è?' a 'c… -