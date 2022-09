Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video (Di venerdì 23 settembre 2022) Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip fanno riferimento alla puntata di giovedì 22 settembre. Di seguito le ultimissime notizie sulla seconda diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Come sono andate le prime nomination di questa settima edizione del GF Vip? Ecco il riassunto di quanto successo ieri sera e i video più importanti. Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip Dopo che nella prima puntata di lunedì avevano fatto il loro ingresso nella casa 15 concorrenti, la seconda serata di ieri ha visto l’ingresso di 8 nuovi concorrenti, che hanno così completato il cast del GF Vip 7. Il ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Le ultimedalla casa delVip fanno riferimento alla puntata di giovedì 22 settembre. Di seguito le ultimissime notizie sulla seconda diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. Chi sono i nuovi concorrenti delVip 7? Come sono andate le prime nomination di questa settima edizione del GF Vip? Ecco il riassunto di quantoieri sera e ipiù importanti. LedelVip Dopo che nella prima puntata di lunedì avevano fatto il loro ingresso nella casa 15 concorrenti, la seconda serata di ieri ha visto l’ingresso di 8 nuovi concorrenti, che hanno così completato il cast del GF Vip 7. Il ...

