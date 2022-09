Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra per le dichiarazioni sulla lite. La replica: “La mia porta rimane sempre aperta” (Di venerdì 23 settembre 2022) “La mia porta rimane sempre aperta”. Malgrado non si parlino da quasi 3 anni, Ginevra Lamborghini fa sapere di voler recuperare il rapporto con la sorella Elettra. La loro relazione interrotta è stata tra i temi affrontati nella seconda puntata del Grande Fratello Vip in onda il 22 settembre su Canale 5. Gli antefatti sono più o meno noti a tutti: Ginevra ed Elettra non si parlano più, la cantante non ha nemmeno invitato la sorella alle sue nozze con Afrojack e, come raccontato dalla stessa Ginevra agli altri concorrenti del reality, lo scorso Natale la madre le ha chiesto di non presenziare alla cena di famiglia perché non gradita. Quando però Alfonso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “La mia”. Malgrado non si parlino da quasi 3 anni,fa sapere di voler recuperare il rapporto con la. La loro relazione interrotta è stata tra i temi affrontati nella seconda puntata delVip in onda il 22 settembre su Canale 5. Gli antefatti sono più o meno noti a tutti:ednon si parlano più, la cantante non ha nemmeno invitato laalle sue nozze con Afrojack e, come raccontato dalla stessaagli altri concorrenti del reality, lo scorso Natale la madre le ha chiesto di non presenziare alla cena di famiglia perché non gradita. Quando però Alfonso ...

