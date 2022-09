Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi contro Luca Salatino: “Pensi che una persona sia fatta con la me**a?” (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella casa del Grande Fratello è già tempo di litigi. Dopo la seconda puntata del reality, invaghitasi di Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi ha avuto con lui un’accesa discussione. Ma facciamo un passo indietro. Durante i primi giorni di convivenza, tra i due si è percepita una forte intesa, confessata anche dall’artista. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, ha subito voluto ricordare di essere fidanzato con Soraia (conosciuta grazie al dating show di Maria De Filippi) e che, dunque, si trattasse di un gioco. Idea che Ferruzzi non ha digerito: dopo il secondo kick off, risentita, ha parlato in disparte con Salatino. “Tu Pensi che una persona sia fatta con la me**a? Le persone sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella casa delè già tempo di litigi. Dopo la seconda puntata del reality, invaghitasi diha avuto con lui un’accesa discussione. Ma facciamo un passo indietro. Durante i primi giorni di convivenza, tra i due si è percepita una forte intesa, confessata anche dall’artista. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, ha subito voluto ricordare di essere fidanzato con Soraia (conosciuta grazie al dating show di Maria De Filippi) e che, dunque, si trattasse di un gioco. Idea chenon ha digerito: dopo il secondo kick off, risentita, ha parlato in disparte con. “Tuche unasiacon la? Le persone sono ...

