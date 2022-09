Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta: "Soleil l'avrei affogata", la Sorge risponde a tono (Di venerdì 23 settembre 2022) Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta hanno criticato duramente l'ex gieffina Soleil al timone quest'anno del Gf Vip Party. La replica della Sorge. Leggi su comingsoon (Di venerdì 23 settembre 2022) Patrizia Rossetti ehanno criticato duramente l'ex gieffinaal timone quest'anno del Gf Vip Party. La replica della

GrandeFratello : Grande Fratello può voler dire tante cose... a volte anche Rinascita. Bentornata a Casa, Carolina, sei una forza de… - NicolaMorra63 : Per Aldous Huxley in Brave New World non sarà il Grande Fratello orwelliano a toglierci l’autonomia, la cultura e l… - marinchiudetemi : RT @jes_loveislove: Io avevo bisogno di una motivazione in più per guardare il grande fratello Edoardo donnamaria me l’ha donata #gfvip… - tommimylove : RT @jes_loveislove: Io avevo bisogno di una motivazione in più per guardare il grande fratello Edoardo donnamaria me l’ha donata #gfvip… - LinkaTv : E' iniziato Grande Fratello Vip su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: -