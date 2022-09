Grande Fratello Vip 7: l’opinione di Chia sulla seconda puntata (Di venerdì 23 settembre 2022) Ho quasi timore a dirlo ad alta voce (e a scriverlo nero su bianco), visto che il big disagio è sempre dietro l’angolo, ma questo Gf Vip 7 sembrerebbe avere le carte in regola per riuscire a regalarci tutto il succulento trash che ci meritiamo. E se ho timore a dirlo è perché – lo sappiamo fin troppo bene! – è un attimo che Alfonso Signorini vada in fissa per la dinamica più cringe tra tutte quelle che i Vipponi ci servono giornalmente su un piatto d’argento (pensate al triangolo artistico, per esempio, e citofonate Gregorelli – dal cui loop, almeno a giudicare dal fermo immagine del limone fake che fa cicciare fuori da due anni a questa parte anche quando non c’entra una mazza, non è ancora uscito – per la conferma) e ce la propini a nastro in ogni santissima puntata per i prossimi ventordici mesi, senza pietà alcuna per i telespettatori. Poveri noi tapini. Ma se gli ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 settembre 2022) Ho quasi timore a dirlo ad alta voce (e a scriverlo nero su bianco), visto che il big disagio è sempre dietro l’angolo, ma questo Gf Vip 7 sembrerebbe avere le carte in regola per riuscire a regalarci tutto il succulento trash che ci meritiamo. E se ho timore a dirlo è perché – lo sappiamo fin troppo bene! – è un attimo che Alfonso Signorini vada in fissa per la dinamica più cringe tra tutte quelle che i Vipponi ci servono giornalmente su un piatto d’argento (pensate al triangolo artistico, per esempio, e citofonate Gregorelli – dal cui loop, almeno a giudicare dal fermo immagine del limone fake che fa cicciare fuori da due anni a questa parte anche quando non c’entra una mazza, non è ancora uscito – per la conferma) e ce la propini a nastro in ogni santissimaper i prossimi ventordici mesi, senza pietà alcuna per i telespettatori. Poveri noi tapini. Ma se gli ...

