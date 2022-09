Golf | Presidents Cup 2022 | dominio Stati Uniti nei foursome del primo giorno

OA_Sport : Golf: primo giorno favorevole agli Stati Uniti nella Presidents Cup - GolfAnsa : ?? A Charlotte è tutto pronto per la @PresidentsCup, al via il 22 settembre. Da una parte gli #Usa guidati da… - CatelliCatell5 : Torna la Presidents Cup, team Usa favorito a Charlotte - ANSA Golf - - sportface2016 : #Golf, torna la #PresidentsCup dopo tre anni: #USA ancora favoriti - PdrGolfClub : L'ex campione americano degli U.S. Open, Bryson DeChambeau, ha dichiarato che gli eventi a squadre come la Presiden… -

Il team Internazionale è al via con Trevor Immelman (Sudafrica) capitano, K. J. Choi (Corea del Sud), Geoff Ogilvy (Australia), Camilo Villegas (Colombia) e Mike Weir (Canada). I 12 golfisti sono ...PGA TOUR 2022 - 2023: CALENDARIO 2022 SETTEMBRE 15 - 18 Fortinet Championship - Silverado Resort and Spa (North Course) - Napa, California 23 - 26Cup - Quail Hollow Club - Charlotte, North Carolina 29 - 2 ottobre Sanderson Farms Championship - Country Club of Jackson - Jackson, MississippiThey didn't make a bogey in a 6-and-5 victory, improving their record to 5-0 in foursomes at the Presidents Cup and Ryder Cup. Jordan Spieth and Justin Thomas, best friends since they were 14, had ...Homa was paired with Tony Finau, and they beat Tony Pendrith and Mito Pereira 1 up. U.S. team captain Davis Love III was impressed. “I’m proud of all of them, but especially those two guys,” Love said ...