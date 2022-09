Globe Theatre | la studentessa ferita | «Ero incastrata tra le travi | ho avuto paura di morire»

(Di venerdì 23 settembre 2022) «Mi sembra di vivere in un incubo. Non riesco ancora a mettere bene a fuoco quello che è accaduto però è stato terribile. Non dimenticherò mai le urla die...

Agenzia_Ansa : Cede una scala del Globe theatre a Roma al termine di uno spettacolo per le scuole, una decina i contusi #ANSA - vigilidelfuoco : ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coi… - repubblica : Roma, cede la scala al Globe Theatre di Villa Borghese: studenti feriti nel crollo - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Sono 15 gli studenti tra i 16 e i 17 anni coinvolti nel crollo di una scalinata in legno al Globe Theatre di #Roma. Sei di q… - Egaleonis : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coinvol… -

Grave incidente a Roma, per fortuna senza conseguenze drammatiche, nelGigi Proietti, una struttura interamente in legno costruita sul modello del teatrodi William Shakespeare a ...La sua era una delle classi del liceo scientifico Saffo di Roseto degli Abruzzi (provincia di Teramo) che ieri mattina avevano prenotato una visita per il Gigi Proiettia Villa Borghese.di Loredana Del Ninno Tragedia sfiorata a Roma, nel teatro di villa Borghese dedicato a Shakespeare, fortemente voluto da Gigi Proietti. Una delle scalinate di legno del Globe Theatre – copia fedele ...