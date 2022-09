Gli ultimi appuntamenti con “Viaggi nell’antica Roma” di Piero Angela (Di venerdì 23 settembre 2022) Si sta per concludere il progetto multimediale a cura di Piero Angela e Paco Lanciano che permette di rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare a Roma. Disponibile in otto lingue, gli ultimi appuntamenti saranno ancora disponibili per due settimane. A cura di Piero Angela e Paco Lanciano, il progetto multimediale dal Foro di Augusto e il Foro di Cesare a Roma ha permesso di rivivere la storia di questi luoghi emblematici. Nato da una delle menti più geniali, recentemente scomparso (Piero Angelo), il progetto si appresta a presentare i suoi ultimi spettacoli. Promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotto da Zètema Progetto Cultura. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 settembre 2022) Si sta per concludere il progetto multimediale a cura die Paco Lanciano che permette di rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare a. Disponibile in otto lingue, glisaranno ancora disponibili per due settimane. A cura die Paco Lanciano, il progetto multimediale dal Foro di Augusto e il Foro di Cesare aha permesso di rivivere la storia di questi luoghi emblematici. Nato da una delle menti più geniali, recentemente scomparso (Angelo), il progetto si appresta a presentare i suoispettacoli. Promosso daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e prodotto da Zètema Progetto Cultura. ...

