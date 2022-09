Gli esperti | «Putin? Se usa l’atomica rischia il golpe E la rivolta popolare peserà sulla guerra»

Leggi su open.online

(Di venerdì 23 settembre 2022) La mobilitazione militare parziale proclamata da Vladimirè un segnale di difficoltà per lo zar. E se davvero ha intenzione di usare armi atomiche tattiche o strategiche in Ucrainala deposizione. Ne sono convinti gliMark Galeotti e Ian Bremmer, che in due interviste rilasciate a La Repubblica e al Corriere della Sera hanno spiegato che il presidente della Federazione russa è all’angolo. Ma non per questo non è meno pericoloso. «Sulle minacce nucleari per ora sta bluffando. Ma è in una posizione molto difficile. Qualora dovesse ricorrere ad armi atomiche, rischierebbe l’ammutinamento e comunque la reazione della Nato contro la Russia esploderà a Kaliningrad e nel Baltico. E saràaperta tra Occidente e Mosca», dice Galeotti, professore all’University College London e membro del think tank ...