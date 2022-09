(Di venerdì 23 settembre 2022) Chi sta seguendo il Grande Fratello Vip 7 sa benissimo che uno dei concorrenti sta sparando a ruota libera, ormai dall’inizio del programma, su tanti colleghi famosi. Il reality show di Canale 5 è iniziato da pochissimi giorni eppureha fatto parecchi commenti poco carini su tanti personaggi. Tra questi, nel mirino, ci è finito. Il paragnosta aveva partecipato alla trasmissione lo scorso anno. L’ex concorrente è stato accusato dadi essere un viscido bavoso, nonché un allunga – mani per aver fatto una doccia con due vippone. Doccia che evidentementenon ha apprezzato per niente, perché evidentemente ci ha visto qualcosa di malizioso. GF Vip 7,...

trash_italiano : Attilio é palesemente Mario Draghi con la voce di Giucas Casella. #GFVIP - tuttopuntotv : Giucas Casella risponde alle offese di Attilio Romita: “Cattiveria gratuita” #gfvip #gfvip7 #GiucasCasella… - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: #BuongiornoRai 15 marzo 1992 Solo quando lo dirò io Sul #RadiocorriereTv i segreti di Giucas Casella - RadiocorriereTv : #BuongiornoRai 15 marzo 1992 Solo quando lo dirò io Sul #RadiocorriereTv i segreti di Giucas Casella… - ZappingTalk : @sironianocringe Ma in sti giorni ha dato del pervertito a giucas casella, sputtanato la regina Elisabetta e tutta… -

Loro sono stati invitati anche al mio matrimonio, così come anche" , ha detto Silvestri in radio, confermando di non avere più contatti con la Sorge. Soleil Sorge sfida Dayane Mello/ ...GF Vip, Attilio Romita asfalta"vecchio bavoso"/ "Una cosa viscida..."Nella giornata di mercoledì 21 settembre su Prime Video è uscita Prisma. Il protagonista, l'attore 22enne Mattia Carrano, prima di approdare sul set di Prima è comparso anche in Skam Italia. Il ventid ...Attilio Romita sembra una scheggia impazzita nella casa del Grande Fratello Vip e non risparmia parole di fuoco contro Alfonso Signorini.