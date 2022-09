Giove non era mai stato così vicino alla Terra. Ecco quando (e come) vederlo (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo l’allineamento dei pianeti e i fenomeni della Super Luna, il prossimo corpo celeste da tenere d’occhio è Giove. Il prossimo 26 settembre il pianeta più grande del Sistema Solare raggiungerà la distanza più vicina dalla Terra degli ultimi 59 anni garantendoci un punto di osservazione eccezionale per vedere Giove in tutta la sua interezza. Fino ad allora tutti i giorni – o meglio, tutte le notti – sono l’occasione ideale per tutti gli appassionati di astronomia che vogliono godersi uno spettacolo fuori dal comune: sarà sufficiente puntare il binocolo a sud-est dopo il tramonto del Sole per vedere Giove e la sua Grande Macchia Rossa che lo contraddistingue. «Nel mese di settembre, il pianeta raggiunge anche la massima luminosità per quest'anno e la minima distanza dalla ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo l’allineamento dei pianeti e i fenomeni della Super Luna, il prossimo corpo celeste da tenere d’occhio è. Il prossimo 26 settembre il pianeta più grande del Sistema Solare raggiungerà la distanza più vicina ddegli ultimi 59 anni garantendoci un punto di osservazione eccezionale per vederein tutta la sua interezza. Fino ad allora tutti i giorni – o meglio, tutte le notti – sono l’occasione ideale per tutti gli appassionati di astronomia che vogliono godersi uno spettacolo fuori dal comune: sarà sufficiente puntare il binocolo a sud-est dopo il tramonto del Sole per vederee la sua Grande Macchia Rossa che lo contraddistingue. «Nel mese di settembre, il pianeta raggiunge anche la massima luminosità per quest'anno e la minima distanza d...

