Giovani in fuga dalla Russia: le autorità finlandesi parlano di "un esodo", Peskov ribatte "esagerati" (Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle grande città russe fra cariche armate, e la minaccia di pene detentive che prevedono fino a 15 anni di carcere, le autorità sono in parte riuscite ad arginare le dure proteste delle miglia di Giovani scesi per le strade a manifestare contro il decreto di Putin, che ha annunciato la mobilitazione parziale, aprendo 'a tutti0 la chiamata alle armi. Una decisione che ha da subito creato il panico generale, soprattutto nelle nuove generazione che, giustamente (da noi sarebbe accaduta la stessa cosa), stanno cercando in ogni modo di eludere l'eventuale 'chiamata'. Dal canto suo il presidente Putin ha cercato di rassicurare, affermando che 'per ora' si tratta di riservisti e di quanti detengono particolari specializzazioni nell'esercito. Giovani in fuga dalla Russia: chi ha potuto ...

