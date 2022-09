Giorgia Rossi, maglietta “biricchina”: ha lo spacco tutto davanti (Di venerdì 23 settembre 2022) Giornalista sportiva con una bellezza decisamente fuori dal comune; impossibile non resistere ad una donna come Giorgia Rossi. Iniziamo con il punto di vista lavorativo e, sotto questo aspetto, Giorgia Rossi ha iniziato la sua carriera grazie a Roma Channel; stiamo parlando del canale tematico interamente dedicato al club giallorosso dove la giornalista ha mostrato tutte le sue qualità iniziando una carriera decisamente importante. Tra le date da ricordare bisogna menzionare il 2018; in occasione dell’ultimo mondiale di calcio, infatti, le vengono affidati i pre e i post partite delle varie gare. InstagramAttualmente Giorgia Rossi fa parte della grande famiglia DAZN, piattaforma che trasmette le partite del massimo campionato italiano dalla stagione precedente. L’esperienza si pensava ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 settembre 2022) Giornalista sportiva con una bellezza decisamente fuori dal comune; impossibile non resistere ad una donna come. Iniziamo con il punto di vista lavorativo e, sotto questo aspetto,ha iniziato la sua carriera grazie a Roma Channel; stiamo parlando del canale tematico interamente dedicato al club giallorosso dove la giornalista ha mostrato tutte le sue qualità iniziando una carriera decisamente importante. Tra le date da ricordare bisogna menzionare il 2018; in occasione dell’ultimo mondiale di calcio, infatti, le vengono affidati i pre e i post partite delle varie gare. InstagramAttualmentefa parte della grande famiglia DAZN, piattaforma che trasmette le partite del massimo campionato italiano dalla stagione precedente. L’esperienza si pensava ...

