Giorgia Meloni e l’aborto: il trasformismo politico si fa rosa (Di venerdì 23 settembre 2022) Giorgia Meloni si pronuncia sull’aborto, rassicurando di non voler toccare la Legge 194. Negli ultimi giorni la leader di Fratelli d’Italia infatti ha parlato spesso di aborto. Impossibile affrontare tale argomento senza prendere in considerazione la legge che in Italia lo rende possibile. Non serve un sofisticato analista politico per immaginare che l’acuto e repentino cambio di posizione della Meloni, riportato anche sui giornali internazionali, ha tutto l’aspetto di una misura atta a scoraggiare chi la considera una minaccia in grado portare a una limitazione al diritto di autodeterminazione delle donne e dei loro corpi. Le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull’aborto: Su la7, precisamente in “Non è l’Arena” ha infatti dichiarato: «Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)si pronuncia sul, rassicurando di non voler toccare la Legge 194. Negli ultimi giorni la leader di Fratelli d’Italia infatti ha parlato spesso di aborto. Impossibile affrontare tale argomento senza prendere in considerazione la legge che in Italia lo rende possibile. Non serve un sofisticato analistaper immaginare che l’acuto e repentino cambio di posizione della, riportato anche sui giornali internazionali, ha tutto l’aspetto di una misura atta a scoraggiare chi la considera una minaccia in grado portare a una limitazione al diritto di autodeterminazione delle donne e dei loro corpi. Le dichiarazioni disul: Su la7, precisamente in “Non è l’Arena” ha infatti dichiarato: «Non ...

