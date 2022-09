Gino Paoli, la sua ”lunga storia” di successi (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 23 Settembre 1934 a Monfalcone (Gorizia) nacque Gino Paoli, famoso cantautore e musicista italiano. Tra i suoi capolavori si ricordano: “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Che cosa c’è”, “Senza fine”, “Sapore di sale”, “Una lunga storia d’amore”, “Quattro amici”. Ha partecipato a ben sette edizioni del Festival di Sanremo ed è ricordato per aver composto numerose colonne sonore di film famosi. Egli è senza ombra di dubbio uno dei più bravi scrittori della scena musicale italiana. : biografia “Distribuisco inquietudini, solletico dubbi, pongo domande. Perchè il vero compito dell’artista è quello di attivare le idee e di dare un calcio in culo alle coscienze”. Gino Paoli Gino Paoli crebbe a Genova, figlio di un ingegnere navale toscano. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Il 23 Settembre 1934 a Monfalcone (Gorizia) nacque, famoso cantautore e musicista italiano. Tra i suoi capolavori si ricordano: “Il cielo in una stanza”, “La gatta”, “Che cosa c’è”, “Senza fine”, “Sapore di sale”, “Unad’amore”, “Quattro amici”. Ha partecipato a ben sette edizioni del Festival di Sanremo ed è ricordato per aver composto numerose colonne sonore di film famosi. Egli è senza ombra di dubbio uno dei più bravi scrittori della scena musicale italiana. : biografia “Distribuisco inquietudini, solletico dubbi, pongo domande. Perchè il vero compito dell’artista è quello di attivare le idee e di dare un calcio in culo alle coscienze”.crebbe a Genova, figlio di un ingegnere navale toscano. ...

