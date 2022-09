Giaele contro Ginevra: “Falsa buona, so i motivi! Ha lanciato la cacca contro la macchina di Elettra” (Di venerdì 23 settembre 2022) Giaele De Donà è entrata al Grande Fratello Vip ieri sera ed ha già scatenato il panico. Questa mattina parlando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso si è apertamente scagliata contro Ginevra Lamborghini accusandola di essere una Falsa. “Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso lei ed Elettra, ndr poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è”. Oltre la cacca lanciata dal finestrino contro la macchina di Elettra, ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 settembre 2022)De Donà è entrata al Grande Fratello Vip ieri sera ed ha già scatenato il panico. Questa mattina parlando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso si è apertamente scagliataLamborghini accusandola di essere una. “Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso lei ed, ndr poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci ladal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare lae la umile, ma non lo è”. Oltre lalanciata dal finestrinoladi, ...

BITCHYFit : Giaele contro Ginevra: “Falsa buona, so i motivi! Ha lanciato la cacca contro la macchina di Elettra” - annairi47 : RT @francym97_: Giaele su Ginevra: “Vuole far vedere che è una persona umile” beh magari lo è? Che ne sai tu, mi sembra che sia partita inv… - francym97_ : Giaele su Ginevra: “Vuole far vedere che è una persona umile” beh magari lo è? Che ne sai tu, mi sembra che sia par… - lushottie : ieri buttava merda sulla gregoraci ed oggi “no ma io non c’ho niente contro di lei” ?? giaele ma per carità va #gfvip - InstantKarma_0 : Giaele è entrata con una missione: aizzare tutti contro Ginevra. Stanno lavorando sui blocchi di lunedì: Giaele, E… -