GF Vip | "Voleva un figlio da me": drammatica confessione in Casa, svela il vero motivo della rottura [VIDEO] (Di venerdì 23 settembre 2022) confessione a cuore aperto al GF Vip, si confidano nella notte: la relazione è naufragata per un passato complicato, esce fuori la verità GF-Vip-logoIl Grande Fratello Vip anche quest'anno mette in luce tante storie di vita, a volte complicate, così come lo è l'animo umano. Ogni concorrente, per quanto ricorra ai clip trash, in realtà racchiude un mondo interiore che a volte brucia e fa male, e ci fa capire quanto sia stupido e disonesto giudicare solo l'apparenza fisica, senza andare oltre, senza guardare nel profondo dei personaggi. A chiacchierare durante la notte sono stati proprio Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, i due protagonisti della prima settimana di reality, così differenti eppure con personalità così forti da nascondere quel che si portano dentro. Nonostante Luca si mostri sempre come il simpatico concorrente, con poca cultura, in ...

