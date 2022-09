GF Vip | Ginevra Lamborghini dà spettacolo dopo la puntata | tutti pazzi per lei Cosa ha fatto stanotte

Leggi su funweek

(Di venerdì 23 settembre 2022)è diventata già il personaggio più in vista del GF Vip 7 grazie ai suoi meraviglioso exploit che,la secondae il kick off dei nuovi concorrenti ha raggiunto subito nuove vette. Maavrà mai combinato la sorella di Elettra nella casa più spiata d’Italia? E perché mai sul web ormai la adorano praticamente? LEGGI ANCHE :– GF Vip, Elettra‘scappa’ dal gossip della sorella: dove si trovava mentre andava in onda la secondadàal GF Vip: strane passioni per la sorella di Elettra Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella casa del GF Vip...