Gf Vip 7 | seconda puntata | frizioni tra Antonella Fiordelisi e Pamela Prati | Ginevra Lamborghini già diffidata da sua sorella Elettra

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Si è appena conclusa ladel Gf Vip 7. Alla conduzione Alfonso Signorini, coadiuvato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. In studio anche Giulia Salemi, l’influencer quest’anno si occuperà della parte social del reality. Dopo i saluti di rito e qualche scambio di battute, il conduttore ha aperto il collegamento con la Casa congratulandosi con tutti i Vipponi, già amatissimi dal pubblico! Dopo aver fatto vedere la clip di quanto avvenuto in questi primi tre giorni nella Casa di Cinecittà, il conduttore ha presentato il primo degli otto nuovi Vipponi: Giovanni Ciacci. Lo stylist, fortissimamente voluto da Alfonso Signorini, che è stato prontamente accontentato da Mediaset ed Endemol, ha scritto la storia del Gf Vip e non solo: è infatti il primo concorrente sieropositivo a partecipare a un reality show. Con ...