GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 2 | “Diva”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Seconda puntata del GF Vip e vi devo dire che questo cast mi sta facendo davvero ricredere. Pensavo fosse un fiasco e invece, quante soddisfazioni!!! Io sono partita dicendo che la Prati non l’avrei voluta nella casa, perché dopo la storia del marito fake poteva sparire ma ragazzi sta lanciando delle perle che adoro! A parte l’umiltà nel mettersi al collo una mega collana con scritto, ma poi ha messo a posto la Fiordelisi in maniera impeccabile! Antonella è arrivata da casa pensando che attaccare la Prati le avrebbe dato popolarità positiva,visto i commenti che giravano prima che iniziasse il programma, e invece, ha sbagliato tutto! È stata zitta in questi giorni,salvo sparlare di nascosto con la sua amica Manfuso, per arrivare poi in puntata a fare la prima donna, ma cara mia di prima donna, anzi dice n’è una sola e si chiama Pamela! Tant’è ...