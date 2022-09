GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Luca Salatino che la prende male (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi ha subito cominciato a nutrire un certo interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino, che però è fidanzato. Il ragazzo pensava che Elenoire scherzasse ed è stato al gioco, ma quando poi si è reso conto che l’influencer diceva sul serio, e aveva una cotta per lui, si è arrabbiato dando sfogo al proprio nervosismo discutendo con gli altri inquilini della Casa del GF Vip 7. GF Vip, Luca Salatino shock: “Volevo suicidarmi” L'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato diffusamente dei suoi problemi di ansia e depressione, ma è stato censurato GF Vip 7, Elenoire ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7,ha subito cominciato a nutrire un certo interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, che però è fidanzato. Il ragazzo pensava chescherzasse ed è stato al gioco, ma quando poi si è reso conto che l’influencer diceva sul serio, e aveva una cotta per lui, si è arrabbiato dando sfogo al proprio nervosismo discutendo con gli altri inquilini della Casa del GF Vip 7. GF Vip,shock: “Volevo suicidarmi” L'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato diffusamente dei suoi problemi di ansia e depressione, ma è stato censurato GF Vip 7,...

