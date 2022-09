Gf Vip 7 | Dayane Mello critica con Ginevra Lamborghini | “Gioca la carta che le piacciono le donne per prendere un pubblico lesbico” Poi cita anche Rosalinda Cannavò

(Di venerdì 23 settembre 2022)è stata ospite ieri al Gf Vip Party, l’appuntamento digital-only dedicato ai commenti del reality di Canale 5. Quest’anno al timone ci sono Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli e tra i vari ospiti, ieri appunto, c’è stata. La modella ha da subito voluto commentare l’ingresso e la partecipazione al reality di una sua conoscenza: Alberto De Pisis. A tal proposito hasvelato cosa ci si può aspettare da lui: Tante litigate ma tante verità, fidati. Io penso che lui è buono, buono buono e non è la copia di nessuno. Qua stiamo paragonando gente che non è proprio la copia di nessuno. Potete aspettarvi tanto casino matanta dolcezza e tenerezza e soprattutto tanta verità. Durante la diretta, qualche utente è intervenuto scrivendo che ...

LuanaCampoVerd2 : RT @maxxmilan288: Per chi se la fosse persa, vi lascio il link della seconda puntata del #GFVIPParty #solearmy #prelemi #mellos https://t… - Matera1962 : soleil sei fantastica - Elisa60388018 : RT @Valenti32973871: Chi vuole riguardare la puntata del #gfviparty vi lascio il link #SoleArmy #mellos ???? - Valenti32973871 : Chi vuole riguardare la puntata del #gfviparty vi lascio il link #SoleArmy #mellos ???? - Elisa60388018 : RT @maxxmilan288: Per chi se la fosse persa, vi lascio il link della seconda puntata del #GFVIPParty #solearmy #prelemi #mellos https://t… -

Grande Fratello

Soleil Sorge sfidaMello/ Dopo il GFVIP, il debutto a Celebrity Chef! Soleil Sorge smentisce, Davide Silvestri mostra le prove Ma durante il GFPart y, Soleil Sorge ha smentito di aver ...... prevista tra le due ex Grande fratello5 e Grande fratello6,Mello e Soleil Sorge. GF VIP PARTY: Dayane Mello, Orietta Berti, Patrizia Pellegrino tra gli ospiti - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Dayane Mello e Soleil Sorge si preparano per uno scontro televisivo da titani a Celebrity Chef 2022, al ristorante veneziano di Alessandro Borghese ...Dayane Mello stasera è stata ospite del GF VIP PARTY, il talk show only on demand di Mediaset Infinity, condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Per lei è tutto troppo forzato quello che sta acc ...