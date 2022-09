Gf Vip 7 | Attilio Romita si scaglia contro Alfonso Signorini e gli autori | i motivi Video

Leggi su isaechia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del Gf Vip 7, e dopo la fine della trasmissionesi è in qualche modotola produzione e, parlando con Charlie Gnocchi. Il motivo?si è sentito poco considerato dae lo ha esternato con queste parole: Secondo me questo ha deciso di fare fuori me. Non mi ha fatto dire una parola, ha fatto finta che non ci fossi, non so che cosa sia successo. Io non ho manco riavuto il contratto firmato indietro, l’ho chiesto dieci volte. E ancora: Mah non lo so, non riesco a capire, hanno insistito per avermi qui, chiamandomi loro, non so che ca**o vuole da me, fino all’altro giorni in albergo ‘Stai tranquillo’, non so che ca**o volevano ...