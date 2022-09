Gelato contaminato | scatta il richiamo | il famosissimo prodotto nel mirino | Guarda

(Di venerdì 23 settembre 2022) Nuovi richiami segnalati dal ministero della Salute. La presenza di 2-cloroetanolo ha portato il marchio Häagen-Dasz a rimuovere dagli scaffali dei supermercati i suoi gelati a base di vaniglia. Più in particolare, i prodotti interessati dalla cloroidrina etilenica sono i seguenti: Caramel Attraction, in confezioni da 4×95 ml, con la scadenza 08/03/2023; Favorite Selection, in confezioni da 4×95 ml, con le scadenze 08/03/2023, 10/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 25/04/2023, 29/04/2023 e 07/04/2023. I gelati sono stati prodotti dallo stabilimento di Tilloy Les Mofflaines, in Francia (con marchio di identificazione FR 62.817.030 CE). Già i mesi precedenti, quelli di luglio e agosto, avevano visto l'azienda prendere provvedimenti dopo aver rilevato la presenza di ossido di etilene in alcuni lotti dialla vaniglia. "Dopo aver indagato in modo ...

