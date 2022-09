Gb, sterlina a picco a minimi 37 anni dopo piano fiscale Kwarteng (Di venerdì 23 settembre 2022) sterlina e titoli di stato inglesi a picco dopo che il nuovo cancelliere dello scacchiere britannico, Kwasi Kwarteng, presentando il suo mini - budget, ha annunciato un pacchetto di tagli fiscali ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022)e titoli di stato inglesi ache il nuovo cancelliere dello scacchiere britco, Kwasi, presentando il suo mini - budget, ha annunciato un pacchetto di tagli fiscali ...

dario74x : RT @Phastidio: La prima manovra del governo Truss-Kwarteng: tagli d'imposta a debito per 45 miliardi di sterline, 60 miliardi a debito per… - CastigliMirella : RT @Phastidio: La prima manovra del governo Truss-Kwarteng: tagli d'imposta a debito per 45 miliardi di sterline, 60 miliardi a debito per… - ascochita : RT @Phastidio: La prima manovra del governo Truss-Kwarteng: tagli d'imposta a debito per 45 miliardi di sterline, 60 miliardi a debito per… - dragonicola : RT @Phastidio: La prima manovra del governo Truss-Kwarteng: tagli d'imposta a debito per 45 miliardi di sterline, 60 miliardi a debito per… - Miti_Vigliero : RT @Phastidio: La prima manovra del governo Truss-Kwarteng: tagli d'imposta a debito per 45 miliardi di sterline, 60 miliardi a debito per… -