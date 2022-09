Gazzetta: Inter, preparazione atletica sottotono. Il club si interroga sullo staff di Inzaghi (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Inter in crisi di risultati solleva dubbi sulla condizione atletica dei giocatori nerazzurri, scrive la Gazzetta dello Sport. “Tra gli aspetti considerati c’è la poca brillantezza della formazione di Simone Inzaghi, con conseguenti riflessioni – che vanno avanti ormai da tempo – sullo staff del tecnico Interista”. Inzaghi ha portato con sé all’Inter due preparatori suoi fedelissimi, Fabio Ripert e Claudio Spicciariello, che hanno sostituito Antonio Pintus, passato al Real Madrid. Quando era all’Inter, Pintus ha fatto uno straordinario lavoro soprattutto su Romelu Lukaku. Il belga, che si prepara a tornare in campo dopo l’infortunio, sarà lo stesso visto ai tempi di Pintus? La Gazzetta si pone ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) L’in crisi di risultati solleva dubbi sulla condizionedei giocatori nerazzurri, scrive ladello Sport. “Tra gli aspetti considerati c’è la poca brillantezza della formazione di Simone, con conseguenti riflessioni – che vanno avanti ormai da tempo –del tecnicoista”.ha portato con sé all’due preparatori suoi fedelissimi, Fabio Ripert e Claudio Spicciariello, che hanno sostituito Antonio Pintus, passato al Real Madrid. Quando era all’, Pintus ha fatto uno straordinario lavoro soprattutto su Romelu Lukaku. Il belga, che si prepara a tornare in campo dopo l’infortunio, sarà lo stesso visto ai tempi di Pintus? Lasi pone ...

