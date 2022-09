Galliani difende Allegri e svela: 'Icardi al Monza? Volevamo Dybala' VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani rivela alcuni retroscena di mercato al Festival dello Sport di Trento: "Icardi?... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) L'amministratore delegato del, Adrianorivela alcuni retroscena di mercato al Festival dello Sport di Trento: "?...

Milan, rivelazione di Galliani su Maldini. L'ad difende Allegri Galliani ha speso ovviamente belle parole su Maldini: " Paolo è il Milan, anche suo papà era il Milan . È incredibile pensare che nel 1963 Cesare Maldini ha alzato la Coppa dei Campioni in ... Stroppa alza la voce: "Non mollo". Poi difende Caprari e Mota Sento la fiducia della società, poi dovete chiedere al direttore Galliani e alla proprietà. Per me ... Monza - Atalanta, Stroppa difende Caprari e Mota Stroppa © LaPressePROBLEMA ATTACCO - C'è un ... Milan, rivelazione di Galliani su Maldini. L'ad difende Allegri Il braccio destro di Berlusconi è tornato a parlare anche di mercato e ha raccontato un aneddoto curioso dopo Monza-Juventus. Galliani difende Allegri: 'Se la Juve va male non è solo colpa sua, lo sport è ciclico' Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, Adriano Galliani ha parlato anche di Massimiliano Allegri, tra passato e presente. Ecco il suo commento: "Gli ... ha speso ovviamente belle parole su Maldini: " Paolo è il Milan, anche suo papà era il Milan . È incredibile pensare che nel 1963 Cesare Maldini ha alzato la Coppa dei Campioni in ...Sento la fiducia della società, poi dovete chiedere al direttoree alla proprietà. Per me ... Monza - Atalanta, StroppaCaprari e Mota Stroppa © LaPressePROBLEMA ATTACCO - C'è un ...Il braccio destro di Berlusconi è tornato a parlare anche di mercato e ha raccontato un aneddoto curioso dopo Monza-Juventus.Intervenuto al Festival dello Sport a Trento, Adriano Galliani ha parlato anche di Massimiliano Allegri, tra passato e presente. Ecco il suo commento: "Gli ...