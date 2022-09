Furto aggravato a Forino, denunciata donna dell’Est Europa (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato una 50enne originaria dell’Est Europa, ritenuta responsabile dei reati di “Furto aggravato” e “Circonvenzione di persone incapaci”. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima. La donna, approfittando della disabilità e del rapporto di amicizia con un anziano della zona, gli avrebbe sottratto, con destrezza, le due collane d’oro che aveva al collo e il suo telefono cellulare. Lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, i riscontri sulle utenze telefoniche e l’acquisizione di utili informazioni hanno permesso ai Carabinieri l’identificazione della presunta responsabile, che è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione dihanno denunciato una 50enne originaria, ritenuta responsabile dei reati di “” e “Circonvenzione di persone incapaci”. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dalla vittima. La, approfittando della disabilità e del rapporto di amicizia con un anziano della zona, gli avrebbe sottratto, con destrezza, le due collane d’oro che aveva al collo e il suo telefono cellulare. Lo sviluppo delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, i riscontri sulle utenze telefoniche e l’acquisizione di utili informazioni hanno permesso ai Carabinieri l’identificazione della presunta responsabile, che è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...

