“Fuori dal carcere”. Francesco Schettino, perché potrà lasciare Rebibbia: la decisione (Di venerdì 23 settembre 2022) Dramma della Costa Concordia, l’ipotesi sull’ex comandante Francesco Schettino. Sono trascorsi ben 10 lunghi anni dalla drammatica vicenda del naufragio che nel 2012 causò la morte di 32 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Francesco Schettino esce dal carcere. Giunto a quasi metà della pena di 16 anni di reclusione, l’ex comandante potrebbe uscire. La notizia corre veloce nel web. Fonti vicine all’ex comandate informano sull’ipotesi: per lui è stata avanzata dal carcere la richiesta di digitalizzare alcuni processi. Leggi anche: Quattro terremoti in un giorno, che succede in Italia? Gli esperti spiegano gli eventi Francesco Schettino esce dal carcere. L’ipotesi sulla nuova vita lavorativa dell’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Dramma della Costa Concordia, l’ipotesi sull’ex comandante. Sono trascorsi ben 10 lunghi anni dalla drammatica vicenda del naufragio che nel 2012 causò la morte di 32 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio.esce dal. Giunto a quasi metà della pena di 16 anni di reclusione, l’ex comandante potrebbe uscire. La notizia corre veloce nel web. Fonti vicine all’ex comandate informano sull’ipotesi: per lui è stata avanzata dalla richiesta di digitalizzare alcuni processi. Leggi anche: Quattro terremoti in un giorno, che succede in Italia? Gli esperti spiegano gli eventiesce dal. L’ipotesi sulla nuova vita lavorativa dell’ex ...

