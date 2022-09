Fridays for future in Italia: tutte le tappe delle manifestazioni a difesa del Pianeta (Di venerdì 23 settembre 2022) Fridays for future sbarca in Italia, con almeno 70 città Italiane pronte a ospitare manifestazioni ed eventi, da Alessandria a Voghera passando per tutti i maggiori centri, a due giorni dalla data ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022)forsbarca in, con almeno 70 cittàne pronte a ospitareed eventi, da Alessandria a Voghera passando per tutti i maggiori centri, a due giorni dalla data ...

Agenzia_Ansa : I ragazzi di Fridays for future oggi scendono in piazza in 70 città italiane, in occasione dello sciopero per il cl… - valigiablu : “L’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio”: la nuova dimensione conflittuale dei Fridays For Future |… - Agenzia_Ansa : Imbrattata la sede della Regione Marche ad Ancona con il fango dell'alluvione. E' la protesta, durante una manifest… - MartiWolfLove : RT @TgrRai: Migliaia di studenti in corteo per il #clima a #Roma con i #FridaysForFuture: chiedono politiche concrete a tutela dell'#ambien… - chinghizmONE : RT @localteamtv: Venezia, manifestanti Fridays for Future sul Ponte di Rialto per il Global Climate Strike #fridaysforfuture #clima #ponted… -